Regus stelt coworkingplekken gratis open voor studenten Christophe Maertens

10 december 2018

18u02 0

Flexwerkaanbieder Regus stelt in Ieper zijn coworkingplekken gratis open voor studenten. “Studenten kunnen vanaf 10 december tot en met 31 januari gebruikmaken van onze coworkingplekken om er in alle rust en op een professionele werkplek te blokken”, aldus William Willems, algemeen directeur Regus België. “Een creatieve en originele werkplek stimuleert het brein. Met dit initiatief willen we studenten steunen tijdens de blok door hen te laten studeren op één van onze werkpleklocaties. We willen meteen ook deze ‘coworkers van morgen’ laten kennismaken met onze flexibele werkplekken.” Op vertoon van een studentenkaart kunnen studenten alle weekdagen tussen 8.30 en 18 uur terecht in het Regus Ieper Business Park center aan Ter Waarde 50 in Ieper. Er is gratis koffie, water, wifi en thee.