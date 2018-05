Regionale Landschappen smelten samen FUSIE BEKLONKEN MET INHULDIGING BRUGJE IN FORT SAINT NICOLAS CHRISTOPHE MAERTENS

17 mei 2018

02u32 0 Ieper Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer & Polder smelten samen tot Regionaal Landschap Westhoek. De organisatie zet zich in voor het behoud van de natuur. "De werking zal niet enkel efficiënter verlopen, de natuur stopt ook niet aan de grens tussen het noorden en het zuiden van de Westhoek."

Het Regionaal Landschap is een vzw die inzet op het behoud van de belangrijkste natuurtroeven in onze streek. De vereniging doet dat door overheid, verenigingen, bewoners en bezoekers bij de werking en acties te betrekken. Die acties zijn hoofdzakelijk het aanplanten van hagen en bomen, het knotten van bomen en het graven van poelen. Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels werd in 1992 opgericht. Het begon als een samenwerking tussen de provincie en de gemeenten Heuvelland, Ieper, Mesen en Poperinge. Later kwam daar Zonnebeke en Vleteren bij. Het Regionaal Landschap IJzer & Polder ging in 2004 van start. Die vzw telde aanvankelijk zeven gemeenten, namelijk Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Veurne. In 2008 werd daar Koekelare aan toegevoegd. "Beide Regionale Landschappen hanteren dezelfde missie, namelijk samen werken aan het landschap van morgen", aldus gedeputeerde Guido Decorte, voorzitter Regionaal Landschap Westhoek. "De verenigingen kunnen mooie resultaten voorleggen. Zo werden er meer dan 1.200 projecten gerealiseerd, samen met de landbouwers, met scholen, particulieren en gemeenten. Goed voor minstens 600.000 bomen en struiken en een 250-tal poelen. Duizenden inwoners en bezoekers namen al deel aan een activiteit over en in dit mooie landschap." Meer dan 25 jaar na het ontstaan van de eerste Regionale Landschappen in Vlaanderen gaan beide teams uit de Westhoek nu verder onder de naam Regionaal Landschap Westhoek. "De werking zal niet enkel efficiënter verlopen, de natuur en het landschap stoppen ook niet aan de grens tussen het noorden en het zuiden van de Westhoek. In het verleden werkten ze trouwens al samen, zo hadden ze samen een communicatiedienst. Dubbele taken worden nu allemaal samen gebracht."





Nieuw logo

Als symbool voor de samensmelting werd gisteren in het natuurgebied Fort Saint Nicolas in Boezinge een voetgangersbrugje plechtig in gebruik genomen. "Geografisch gezien is de brug een verbinding tussen beide vroegere Regionale Landschappen in de Westhoek met de ligging aan de grens tussen Ieper en Langemark-Poelkapelle", aldus de voorzitter. Samen met de brug werd ook een nieuw logo voor de vereniging voorgesteld. "De brug werd betaald door Natuurpunt en door Europa. Het beheer van ons landschap kost inderdaad heel veel geld en het is duidelijk dat we niet altijd op de Europese steun zullen kunnen rekenen. Het is dus nadenken over hoe we fondsen kunnen vinden. Daarom onderzoeken we de oprichting van een landschapsfonds voor de Westhoek, waarin bedrijven en sponsors middelen samen brengen om projecten te ondersteunen."