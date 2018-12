Record aantal inschrijvingen De Gevleugelde Stad Christophe Maertens

17 december 2018

Nog nooit schreven zoveel straattheatergezelschappen zich in voor het festival De Gevleugelde Stad in Ieper. “Het festival groeit en neemt meteen een paar nieuwe locaties in gebruik.”, klinkt het bij de organisatoren.

Op het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad in Ieper komen gezelschappen zich ‘tonen’ aan organisatoren, promotoren en meteen ook aan het grote publiek. Ze brengen er hun nieuwste voorstellingen in de hoop hun productie te kunnen verkopen. De bezoekers van het festival kunnen daar gratis van meegenieten. “De voorbije jaren kwamen tot 30.000 mensen naar de Gevleugelde Stad. Jaar na jaar stijgt het aantal inschrijvingen voor het straattheater-promotie-festival”, aldus de organisatie van het festival. “Dit jaar is het aantal inschrijvingen uitzonderlijk hoog: meer dan 350 groepen uit 27 verschillende landen willen hun kans wagen. Dat is een stijging van meer dan 30 procent in vergelijking met vorig jaar. Bovendien blijven de inschrijvingen binnenlopen. Het wordt dus een zware dobber voor het selectiecomité om uit dit aanbod een 70 tot 80-tal groepen te selecteren.” Om de groepen de kans te geen zich in de best mogelijke omstandigheden te tonen, neemt de organisatie dit jaar twee nieuwe zones in gebruik. “De zone ‘vestingen’ breidt uit. Niet alleen wordt het Hamilton park - het vroegere groenpark - volledig ingenomen, het festival gaat ook ‘over de Rijselpoort’. De grote grasvlakte bij het standbeeld van Reinaart de Vos en de Tenaille beneden worden het decor voor een aantal groepen. Of dit vaste locaties worden, is op dit moment nog niet duidelijk.” Bij de laatste editie van het festival werd ook de speelplaats van de school Heilige Familie gebruikt. “Nu komen daar de buren van het Lyceum bij. Speelplaatsen zijn handig omdat ze een verharde ondergrond hebben en omdat de locaties ’s nachts kunnen worden afgesloten.

Met een autoluwe Eigenheerdstraat smelten de twee scholen samen tot één groot festival-gebied.” De Gevleugelde Stad Ieper vindt in 2019 plaats op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april 2019.