Rechter spreekt jager vrij die met geladen geweer in auto op ree wachtte

Een 67-jarige man uit Ieper werd vrijgesproken voor enkele inbreuken op de jacht- en wapenwetgeving. De man werd op 12 september in Watou op de vingers getikt omdat hij op het jachtterrein van iemand anders stond geparkeerd. Volgens de openbare aanklager wilde hij vanuit zijn wagen schieten, wat niet toegelaten is. Zijn geweer was geladen en lag naast hem. De jager riskeerde een boete en de verbeurdverklaring van zijn auto en zijn geweer. "Ik heb nooit de veiligheid in gevaar gebracht", zei de zestiger. Hij was volgens zijn raadsman enkel aan het observeren. De karabijn was door een dubbele veiligheid niet schietklaar. "Hij was zich aan het klaarmaken om een ree te schieten. Als dat schuwe dier tevoorschijn was gekomen, dan was mijn cliënt uit zijn wagen gestapt om op een correcte manier te schieten." De raadsman gaf toe dat de wagen van de jager op het jachtterrein van iemand anders stond geparkeerd. "Maar je moet je voertuig toch ergens parkeren", aldus de raadsman. (CMW)