Reanimatiemarathon 06 maart 2018

Studenten en docenten verpleegkunde van VIVES HBO5 verpleegkunde zullen op woensdag 14 maart tussen 14 en 16 uur op verschillende locaties staan om reanimatietechnieken te demonsteren. Dat zal het geval zijn aan het sportcentrum en in de bibliotheek van Ieper. Het initiatief komt er in kader van Dag van de Zorg en is een samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen, zorgambassadeur Lon Holtzer en hogeschool VIVES. "Reanimeren kan levens redden!", aldus de organisatoren. (CMW)