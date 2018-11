Race met koersfiets en handbike voor het goede doel 19 november 2018

02u21 0 Ieper De werkgroep Life on Wheels heeft afgelopen weekend de crowdfundingsactie 'Duo op Rollen' georganiseerd. De opbrengst van de actie voor de Warmste Week gaat integraal naar de aankoop van sportrolstoelen.

Om 14 uur klonk het startschot van de crowdfundingscampagne in de Immaculataschool in Ieper. "Twee deelnemers deden gedurende 10 minuten aan sport op wielen: de ene op een koersfiets, de andere op een handbike. De bedoeling is om samen in die tijd zoveel mogelijk afstand af te leggen", klinkt het bij initiatiefnemer Marvin Odent.





"In totaal namen 29 duo's deel. Het winnende paar wist een afstand van 8 kilometer en 640 meter af te leggen."





Accordeonist Pieter Lonneville zorgde voor de muzikale noot.





Op 30 november volgt nog een oudercafé met kinderactiviteiten in VBS Sint-Vincentius in Zillebeke en op 1 december is er een openluchtcafé 'De Warmste Platse' in Hollebeke.





Iedereen kan dit project in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel ook steunen. Door een crowdfundingscampagne via G-sport Vlaanderen kan iedere ingezamelde euro verdubbeld worden.





De werkgroep Life on Wheels is een samenwerking tussen rolstoelgebruiker Olivier Verkruysse en Marvin Odent, vzw Westhoek Vrije Tijd Anders en de sportdienst Ieper. (LBR)