Publicatie van historische analyses uit dodenregister Christophe Maertens

08 maart 2019

17u43 0 Ieper Op 14 maart worden in Ieper de eerste twee nummers voorgesteld van een reeks historische analyses uit het dodenregister.

“De namenlijst is een inclusief dodenregister van alle slachtoffers die door toedoen van de Eerste Wereldoorlog in België om het leven kwamen of er herdacht worden”, aldus het IFFM. “In 2011 werd het project, met de steun van de provincie West-Vlaanderen, opgericht. Sindsdien zit het ingebed in de werking van het In Flanders Fields Museum. De Namenlijst groeide door de jaren heen uit tot een vaste pijler van de museumwerking. Het is een referentiepunt voor wie op zoek is naar dodelijke slachtoffers van WO1 in België.” Uit de lijst worden er de komende jaren een reeks historische analyses gepubliceerd. Op donderdag 14 maart worden de eerste twee nummers voorgesteld om 18u15 in het Museumcafé in de Lakenhalle. Inschrijven via lynn.maelfeyt@ieper.be.