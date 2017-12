Psychiatrisch patiënt belt hulpdiensten voor 'schietpartij' 02u34 0

Een patiënt van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper zette dinsdagavond het ziekenhuis even in rep en roer. De vrouw had de hulpdiensten gebeld om te zeggen dat iemand in het ziekenhuis in het rond aan het schieten was. Toen de hulpdiensten, die massaal uitrukten, ter plaatse kwamen, bleek van het verhaal niets te kloppen. "Het ging om een persoon met waanideeën", vertelt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. "We zijn uit voorzorg massaal uitgerukt, maar het bleek loos alarm." Voor het personeel en de andere patiënten in het ziekenhuis was het even schrikken toen plots de politie massaal ter plaatse kwam. (AHK)