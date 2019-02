Provincie verwijdert uitheemse bomen uit domein Palingbeek Christophe Maertens

15 februari 2019

16u04 0 Ieper De provincie is een grote boomkapping begonnen in domein Palingbeek in Zillebeke. Alle uitheemse boomsoorten moeten verdwijnen.

Vandaag zijn houthakkers begonnen met het kappen van bomen in provinciedomein De Palingbeek in Zillebeke, bij Ieper. “Het gaat om een zone van 3,5 hectare, dus de werken zullen nog tot maandag 15 april duren”, weet gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Landschap Jurgen Vanlerberghe. “We gaan uitheemse bomen, zoals robinia, Amerikaanse eik en vederesdoorn vervangen door inheemse soorten, zoals zomereik, olm en beuk. De verscheidenheid aan plant- en diersoorten in een inheems bos is veel hoger dan in bossen die vooral bestaan uit uitheemse bomen. Bovendien ligt provinciedomein De Palingbeek in een Europees beschermd natuurgebied dat eiken- en beukenbossen naar voor schuift.”

De bomen die moeten verdwijnen, werden in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos aangeduid. “Door gecontroleerde houtkap toe te laten, produceren we ook brand- en timmerhout in eigen streek. De open plaatsen worden terug aangeplant of ontwikkelen spontaan tot een nieuw jong bos, met onder andere berk en wilg”, besluit Vanlerberghe.