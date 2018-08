Programma 'Peace To The World' bekend 17 augustus 2018

02u43 0 Ieper Curator Wim Opbrouck heeft het volledig programma voor de vredesmanifestatie 'Peace To The World' in Ieper rondgekregen. Aan de affiche werden nog Donovan en Rudi Vranckx toegevoegd.

Op zaterdag 25 augustus wordt in Ieper een 12 uur durende vredesmanifestatie georganiseerd als slotevenement van GoneWest, het culturele herdenkingsprogramma van de Groote Oorlog van de provincie. Curator Wim Opbrouck verzamelde voor 'Peace To The World' 25 verschillende groepen en artiesten die afwisselend op het podium zullen komen. "De vredesmanifestatie Peace To The World is het slotakkoord van GoneWest, de vijf edities durende herdenking van de provincie West-Vlaanderen", staat in een oproep van Wim Opbrouck te lezen.





Krachtig signaal

"We kunnen de reeks niet in stilte eindigen. Daarom zullen vele artiesten ook nu het beste van zichzelf geven, voor elk van ons, maar ook voor de komende generaties. Terugkijkend naar de waanzin van oorlog, stilstaan bij hier en nu, en vooral vooruitkijkend naar de toekomst. We 'bezetten' de iconische vredesstad 12 uur lang om het einde van WO I te herdenken met een krachtig signaal van verzoening, hoop en solidariteit. We willen een statement maken, een signaal geven aan de wereld: dat het beter kan, anders kan en dat er liefde is."





We Shall Overcome-band

Naast Donovan en Rudi Vranckx, die een lezing zal geven in de Sint-Jacobskerk over conflict en vrede, bevestigden eerder al onder meer Arsenal, Raymond van het Groenewoud, Willem Vermandere, Tom Lanoye, Wannes Cappelle, Gabriel Rios en de Duitse avant-gardistische performancegroep Einstürzende Neubauten. Alles begint om 14 uur met de Propere Fanfare. Om 2 uur sluit de We Shall Overcome-band af, een gelegenheidsgroep met Wim Opbrouck, Axl Peleman, Roeland Vandemoortele, Serge Feys en Ron Reuman.





(CMW)