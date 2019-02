Proefproject: Menenstraat wordt vanaf april autovrij in het weekend (en dat stemt niet iedereen tevreden) Christophe Maertens

26 februari 2019

20u17 0 Ieper De Menenstraat in Ieper wordt vanaf april op zaterdag of zondag een winkelwandelstraat. Het gaat om een proefproject. Oppositieraadslid Peter De Groote (CD&V) ging meteen in het verweer. “Is het de bedoeling om de straat permanent verkeersvrij te maken? Want het initiatief zorgt voor ongerustheid bij de handelaars.”

Het stadsbestuur wil overleg plegen met de winkeliers van de Menenstraat over het afsluiten van de straat voor wagens. Het gaat om een proefproject waarbij vanaf april de weg één dag in het weekend in een winkelwandelstraat zou veranderen. Gemeenteraadslid en zelf uitbater van enkele handelszaken in het Ieperse centrum Peter De Groote (CD&V) stelt zich daar vragen bij.

“Is het de bedoeling om de Menenstraat permanente verkeersvrij te maken? In het bestuursakkoord kunnen we lezen dat de meerderheid van plan is om op zondag de Menenstraat af te sluiten voor doorgaand verkeer. Ondertussen droomt de eerste schepen zelfs al luidop van een echte winkelwandelstraat. Dat leidt tot ongerustheid bij handelaars. Trouwens, het afsluiten van de straat strookt niet met de beloftes waar Open Ieper in de verkiezingscampagne prat op ging: er zou geen enkele parkeerplaats verdwijnen en er komt een globaal mobiliteitsplan”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) benadrukte op de gemeenteraad dat het om een proefproject gaat. “Dit bestuur droomt ervan om van Ieper een trendy winkelstad te maken”, aldus Talpe. “En daarvoor nemen we de nodige initiatieven. Een daarvan is het omvormen van de Menenstraat tot een winkelwandelstraat.” Het proefproject start in april en loopt tot september. “Uiteraard zullen wij de nodige maatregelen treffen naar verkeer toe: de bereikbaarheid van de binnenstad, laden en lossen en ook het aanbod aan parkeerplaatsen in de omgeving.”

Voor Peter De Groote (CD&V) is het niet logisch om de straat op een zondag af te sluiten. “Wat hebben de winkeliers daar nu aan? De meeste zijn die dag gesloten”, aldus het raadslid. CD&V stelt ook voor om parkeren in de vorm van een visgraat in te voeren in de Bollingstraat. “Daarnaast vragen we om de voetpaden in de Menenstraat breder te maken, zodat er meer plaats is voor groen, voor banken en voor vuilnisbakken.”

Het was trouwens een klein wonder dat Peter De Groote maandag op de gemeenteraad geraakte. “Twee uur voor de raad ben ik van een muurtje gevallen”, zegt hij. “Het resultaat waren twee breuken: één in mijn pols en één in mijn elleboog. De dokter verklaarde mijn gek dat ik nog naar de gemeenteraad trok, maar ik wilde er absoluut bij zijn. Met medicatie lukte het, maar tegen het einde van de zitting begon ik het toch te voelen. Vandaag (dinsdag, nvdr) heb ik precies ‘de weerbots’”, aldus nog De Groote.