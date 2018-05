Problemen verbindingspad 14 mei 2018

02u36 0 Ieper Op de gemeenteraad van Ieper meldde raadslid Nancy Six (Vlaams Belang) enkele probleempjes op het verbindingspad tussen de Haiglaan en het Scholierenpad.

"Veel fietsers gebruiken dat pad, maar sinds het 'poortje' er verdween, rijden er regelmatig ook bromfietsers op het smalle pad, terwijl dit niet toegelaten is", aldus Six.





"Daarnaast ontbreken er tegels of zijn er grote kieren, wat voor de fietsers niet comfortabel is en zelfs gevaarlijk. Door het ontbreken van verlichting vermijden sommige mensen het pad, omdat je het gevoel krijgt ingesloten te zitten door de hoge haag." Het stadsbestuur zegt dat er geen poortje of afsluiting zal worden aangebracht. "Het pad wordt niet afgesloten, omdat veel gebruikers van een bakfiets er anders geen toegang tot hebben", klinkt het. "Het probleem met de tegels is gekend en die worden binnenkort heraangelegd. Verder zou de haag tot een hoogte van 1,5 meter kunnen worden teruggebracht." (CMW)