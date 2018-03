Prijs voor speciale campagne 'Veilig Online' 01 maart 2018

In Brussel werden gisteren de Belgische prijzen voor Veiligheid en Preventie uitgereikt. De overheid geeft die prijzen aan gemeenten of politiezone voor initiatieven die op een creatieve en innovatieve manier bijdraagt tot preventie van criminaliteit of het verminderen van onveiligheidgevoelens bij de burgers. Voor de editie 2017 werden 25 projecten ingediend.





Ieper was een van de twee laureaten in de categorie 'acties'. Een Waalse actie ging met de hoofdprijs lopen, maar Ieper zegt blij te zijn met de nominatie en met de 3.000 euro die daaraan vasthangt. Met de campagne wil Ieper samen met de politie de aandacht geven aan verantwoordelijk internetgebruik. De campagne richt zich op drie doelgroepen: de brede bevolking, jongeren en jonge kinderen van 8 à 9 jaar. (CMW)