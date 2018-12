Premie voor wie boomgaard of bosje aanplant Redactie

02 december 2018

08u02 0

Het Regionaal Landschap Westhoek gaat initiatieven rond groenaanleg steunen. Personen of verenigingen die via crowdfunding geld inzamelen om bijvoorbeeld een boomgaard of een klein bosje aan te planten, kunnen tot 5.000 euro steun krijgen.

”Een van de belangrijkste troeven van onze Westhoek is het prachtige landschap. Niet enkel de overheid is hiervoor verantwoordelijk, ook bewoners kunnen daarvoor zorg dragen. Wij willen creatieve, kleine en grote, wilde en minder wilde, maar vooral inspirerende ideeën van buurt- en dorpsbewoners ondersteunen”, zegt Nele Saint-Germain van Regionaal Landschap Westhoek. De organisatie plant bomen en hagen op het platteland en werkt zo aan een duurzaam landschap. “We gaan het experiment aan om een fonds op te richten. Met het landschapsfonds willen we tot 5.000 euro bijleggen aan crowdfundingcampagnes voor een groen initiatief. Het kan gaan om het uitbreiden van een buurttuin, een groen speelelement om de hoek, het aanleggen van een boomgaard of een klein bosje.” Initiatiefnemers kunnen zich tot 15 januari aanmelden via www.rlwesthoek.be/landschapsfonds. “Eind januari volgen ze dan een workshop om vlot een crowdfundingcampagne op te zetten. In februari 2019 krijgen de initiatieven te horen of ze een bijdrage ontvangen van het Landschapsfonds. Die bijdrage bedraagt 50 procent van het bedrag dat nodig is, met een minimum van 500 euro en een maximum van 5.000 euro.” (CMW)