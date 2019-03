Popraad wil sterk lokaal muziekbeleid uitbouwen Christophe Maertens

07 maart 2019

12u15 0 Ieper Ieper heeft een popraad opgericht. “We willen zo een sterk lokaal muziekbeleid uitbouwen”, legt Sander Nolf van CC Het Perron uit. Op vrijdag 22 maart komt de popraad voor het eerst samen in jeugdhuis JOC.

“Het initiatief voor een popraad kwam van Poppunt vzw”, weet Sander Nolf. Poppunt is een aanspreekpunt voor muzikanten, dj’s en producers in Vlaanderen. De organisatie helpt hen bijvoorbeeld met het sluiten van een platencontract of met het mixen van nummers. “Met de popraad willen we muzikanten samenbrengen en hen laten brainstormen. We richten ons niet op leden van een fanfare of een harmonie, want die hebben al een organisatie achter zich, maar eerder op ‘losse’ muzikanten, dj’s en producers.” Het initiatief begint met het invullen van een korte enquête. “Zo willen we een beetje te weten komen wat er bij hen leeft en wat hun noden zijn”, zegt Sander. “Maar we willen ook dat de deelnemers met elkaar ideeën uitwisselen en samenwerken om tot een sterk lokaal muziekbeleid te komen.”

Ieper is Kortrijk niet op vlak van optredens en mogelijkheden voor muziekgroepjes en dj’s. “Maar ook bij ons leeft wel het een en ander”, verzekert Sander. “JOC geeft jonge bands en muzikanten de kans hun ding te doen. Tot voor kort waren er in het JOC repetitieruimtes, maar die verhuizen naar de nieuwe gebouwen van de Vort’n Vis. Ook die en andere organisatoren geven lokaal talent de mogelijkheid tot spelen.”

De eerste Ieperse popraad vindt plaats op vrijdag 22 maart in de concertzaal van het JOC. Je kunt de enquête nog tot 14 maart invullen op poppunt.typeform.com/to/Q8rkkc. Meer info via sander.nolf@ieper.be.