Popcornverkoop voor herstel rolstoel NICOLAS ALLEMAN VAN ZOMERBAR LE JARDIN SCHIET BJORN TE HULP CHRISTOPHE DECONINCK CHRISTOPHE MAERTENS

30 maart 2018

02u42 0 Ieper Nicolas Alleman van zomerbar Le Jardin schiet een man uit Langemark te hulp, die op zoek is naar een rolstoel. De opbrengst van een popcornverkoop gaat naar de herstelkosten van de kapotte rolstoel. "We kennen Bjorn niet zelf maar dit verhaal vinden we onmenselijk dus willen wij hem heel graag bijstaan", klinkt het.

"Kan iemand mij helpen aan een elektrische rolstoel om een jaar te gebruiken?" Dat berichtje werd door Bjorn Gryson (34) uit Langemark op zijn Facebookpagina geplaatst.





Toen Nicolas Alleman, de man achter zomerbar Le Jardin en café Charlie Brown, dat las, liet hij onmiddellijk zijn hart spreken.





"Wij doen af en toe een benefiet, maar omdat het nu toch gaat om een groot bedrag, zo'n 5.000 euro, besloten we om iets anders te doen. We gaan zaterdag popcorn verkopen op de markt in Ieper met de bedoeling zoveel mogelijk geld in te zamelen", aldus de initiatiefnemer. "Bjorn had zijn bericht op zijn Facebookpagina geplaatst, maar hij kreeg daar niet veel reacties op. Toen kreeg ik het idee om die jongen te helpen en heb de pagina gedeeld op mijn pagina en op die van de zomerbar Le Jardin. Daarmee hebben we immers een groot bereik. Ondertussen werd ook een rekeningnummer in het leven geroepen, omdat veel mensen te kennen gaven dat ze zaterdag niet naar de markt konden gaan. Het totaal ingezamelde bedrag wordt volgende week dinsdag aan de vader van Bjorn gegeven, zodat er snel werk kan worden gemaakt van het herstellen van de rolstoel."





10.000 kilometer

"We zijn heel blij met wat die mensen voor ons doen", zegt Rita Bartier, de moeder van Bjorn. "Mijn zoon maakt heel veel gebruik van zijn rolstoel, hij heeft momenteel al 10.000 km op de teller. Hij gaat vaak op stap en is ook actief in jeugdhuis De Flodder. Zijn elektrische rolstoel is momenteel stuk. De motoren zijn helemaal versleten en de batterij is stuk. Ook de bediening is kapot. Er zijn in totaal 5.000 euro herstellingskosten aan. Het ziekenfonds kan niet tussenkomen omdat mijn zoon maar recht heeft op een nieuwe rolstoel in 2019."





Concreet wordt er zaterdagmorgen tussen 8 en 12 uur popcorn verkocht op de markt in Ieper. Het rekeningnummer waarop geld kan worden gestort is BE56 1030 4917 1388. "We hopen op jullie te kunnen rekenen!", klinkt het.