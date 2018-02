Pop-up De St. Nicolas Kring meteen top 10 februari 2018

De eerste monden in pop-uprestaurant De St. Nicolas Kring in Poperinge zijn gisteren gevuld. Chef Franky Vanderhaeghe roert samen met zijn zoon Michael voor enkele maanden in Poperingse potten, terwijl er wordt verbouwd aan hun tweesterrenrestaurant St.-Nicolas in Elverdinge. Franky en echtgenote Sandra blikken tevreden terug op hun eerste dag in Poperinge. "'s Middags hadden we een mooi aantal gevulde tafels en ook 's avonds hadden we een goede bezetting met enthousiaste mensen. Zaterdag ziet er nog drukker uit", zegt Sandra. Staan tot en met 31 maart onder andere op de menukaart: hopscheuten, Poperings standevleesch, hennepot, Poperingse Keikop-kaas en een stukje mazarinetaart. Reserveren kan op 057/20.06.22 en www.st-nicolas-kring-poperinge.be. (LBR)