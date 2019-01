Poolse bouwvakkers dakloos na zware brand in hun huurwoning Alexander Haezebrouck

03 januari 2019

19u18

Bron: Eigen info 0 Ieper In de Langemarkseweg in Boezinge brak donderdagavond in een alleenstaande woning vuur uit. De vlammen sloeg al snel door de ramen waardoor de hele woning vernield raakte. “Gelukkig was er niemand thuis”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek.

Omstreeks 17.10 uur brak de zware brand in de alleenstaande villa langs de Langemarkseweg uit. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en konden het vuur vrijwel meteen blussen. Toch werd de woning binnenin zo goed als volledig verwoest. “Even werd gevreesd dat er nog een persoon aanwezig was maar dat was gelukkig niet het geval”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. “Het huis wordt verhuurd aan vijf Polen die als arbeiders in de bouw werken in de streek. Vier van hen zitten op dit moment in hun thuisland omdat het bouwverlof is. De andere Pool is wel in het land, maar was gelukkig niet thuis. Voor hem wordt een vervangwoning gezocht.” Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk, vermoedelijk is die accidenteel ontstaan. Door de hevige brand was de Langemarkseweg tussen de Kleine Poezelstraat en Pilkem urenlang volledig afgesloten voor het verkeer.