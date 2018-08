Politie zoekt milieuconsulent 21 augustus 2018

02u44 0

De lokale politie van Arro Ieper is op zoek naar een consulent milieu, die moet toezicht houden op het leefmilieu op het hele grondgebied van de zone. "De milieudienst van de politie staat in voor afhandeling van gespecialiseerde onderzoeken naar inbreuken op de milieu- en stedenbouwwetgeving, voert controles uit op afgeleverde vergunningen en onderhoudt contacten met de gemeentelijke milieu- en stedenbouwkundige ambtenaren", verduidelijkt de politie.





De burgerconsulent voert bijvoorbeeld controle uit en bereidt dossiers voor, voert inspectie uit en gaat na of de reglementering wordt nageleefd en maakt een verslag op en maakt indien nodig een proces-verbaal. Het gaat om een contractuele aanwerving voor een jaar, maar verlenging is mogelijk. Er is een selectieprocedure en een selectie-interview op zaterdag 29 september. Meer info via Joost Dekaezemaker, Diensthoofd Personeelsbeheer, Ter Waarde in Ieper. Tel: 057 23 05 12. E-mail: PZ.ArroIeper.Personeelsbeheer@police.belgium.eu.