Politie zoekt eigenaars van gestolen werkmateriaal en... wijwatervat 27 januari 2018

03u47 0 Ieper De politie van de zone Arro Ieper is op zoek naar de rechtmatige eigenaars van gestolen spullen, die vrij recent werden aangetroffen bij een huiszoeking in Wervik.

Het gaat voornamelijk om werkmateriaal zoals slijpschijven, een dompelpomp, klopboorhamers en materiaalkoffers. Maar in de 'collectie' steken ook twee kaarsenhouders en een klein wijwatervat. De politie vermoedt dat de spullen afkomstig zijn van diefstallen uit voornamelijk tuinhuizen en bijgebouwen, in de periode november tot half december 2017.





Een 34-jarige man uit Wervik zit daarvoor sinds 20 december in de cel. De verdachte zelf herinnert zich niet meer welk materiaal hij precies op welke plek heeft gestolen. Hij pleegde de feiten om drugs te kunnen kopen. Al de spullen werden gefotografeerd en op de website van de politiezone Arro Ieper geplaatst.





Wie voorwerpen in de fotoreeks herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met pz.arroieper@police.belgium.eu en daarbij cruciale informatie door te geven.





Zo wil de politie graag weten waar het materiaal in kwestie werd gestolen en of daar aangifte werd van gedaan. Ook wordt gevraagd om gegevens na te laten waardoor de lokale recherche u kan contacteren voor eventuele bezichtiging of recuperatie van geïdentificeerde spullen. (VHS)