Politie waarschuwt voor overstekende reeën 04 april 2018

De politiezone Arro Ieper waarschuwt autobestuurders voor reeën die plots de weg kunnen oversteken. Het gaat vooral om de omgeving rond de Palingbeek in Ieper en in de Couthoflaan en de Krombeekseweg in Poperinge. "Jaarlijks gebeuren er steeds meer ongevallen met reeën", zegt Wim Cardon van de politie.





"De ongevallen met overstekend wild kennen in de maanden april en mei traditioneel een piek", zegt Wim Cardon van de politiezone Arro Ieper. "Het is paringstijd waardoor de dieren zich ook meer gaan verplaatsen. Zij houden uiteraard geen rekening met een rijbaan, laat staan een verkeersbord." Jaarlijks gebeuren zo'n 20 ongevallen met reeën in de zone, en dat wordt elk jaar meer omdat het aantal reeën groeit. "Meestal steken die dieren 's morgens vroeg of bij valavond de straat over", zegt Wim Cardon. "Ze doen dat ook niet alleen, maar ze worden gevolgd door kalveren en jonge reeën. Meestal zijn het dan ook de jonge dieren die het slachtoffer zijn van een ongeval." Een volwassen ree heeft een gewicht van 16 tot 35 kg en is zo'n 60 tot 90 cm groot. De schade is dan ook vaak aanzienlijk. De politie plaatste in de gevarenomgeving verkeersborden en aan de wegranden werden reewildspiegels geplaatst om de dieren te doen afschrikken door reflecterend licht. De politie plaatste ook een bericht op hun Facebookpagina en website. (AHK/LBR)