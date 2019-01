Politie waarschuwt via een gedicht Christophe Maertens

31 januari 2019

Het is vandaag gedichtendag en dat is ook de politie van de zone Arro Ieper niet ontgaan. Op hun twitteraccount waarschuwden ze op een origine manier voor gevaarlijke winterse toestanden op de weg.

“Vannacht vriestemperaturen mogelijk winterse neerslag. We krijgen waarschijnlijk mist te verduren, Triple threat in de ochtendspits vrijdag. Deze week viel mee op de baan, balans ongevallen: relatief licht. Doe het morgen ook rustig aan. Het weekend is al in zicht!”