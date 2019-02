Politie waarschuwt: “Niet op link in mail klikken” Alexander Haezebrouck

21 februari 2019

De politie waarschuwt voor een oplichterspoging via mail. “We hebben een melding binnen gekregen van iemand die mail had gekregen over een oudejaarstrekking”, klinkt het op de Facebookpagina van de politiezone Arro Ieper. “Daarin wordt de ontvanger gezegd dat ze vijfde is geworden in een oudejaarstrekking met daarna: klink hier om verder te gaan.” De politie raadt ten stelligste aan om niet verder te klikken omdat het een poging tot oplichting is. Het beste is de mail zo snel mogelijk verwijderen.