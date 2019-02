Politie waarschuwt jongeren voor populaire muziekapp Tik Tok VHS

19 februari 2019

17u43 0 Ieper Om jongeren attent te maken op mogelijke risico’s bij het gebruik van de immens populaire Chinese muziekapp Tik Tok, heeft de preventiedienst van de politiezone Arro Ieper een infobericht gestuurd naar alle lagere scholen in haar werkingsgebied. “We willen de vaak jonge gebruikers stimuleren om verstandig om te gaan met de app”, zegt preventiecoördinator Evelyne Vanhove.

Tik Tok, vroeger gekend als musical.ly, is waanzinnig populair bij vooral meisjes over de hele wereld. “De app telt meer dan 700 miljoen gebruikers”, zegt Evelyne Vanhove. “Met Tik Tok kunnen gebruikers muziekvideo’s bekijken maar ook zelf clipjes maken en daar visuele effecten of filters aan toevoegen. De app is bijzonder populair bij jongeren omdat je met een mooie videoclip heel wat likes en commentaren kunt verzamelen. Je kan ook met elkaar chatten. Uit de lesjes ‘Veilig Online’ in de derde leerjaren in PZ Arro Ieper blijkt dat zelfs al heel wat acht- en negenjarigen op deze app actief zijn. Net zoals bij andere sociale media zoals Facebook, Instagram, Snapchat … zijn er wel enkele risico’s aan verbonden. Een profiel wordt namelijk standaard als ‘openbaar’ aangemaakt. Iedereen over heel de wereld kan dus de clipjes zien, reacties plaatsen en berichtjes sturen. Een gebruiker kan verzoekjes krijgen van vreemden die het niet altijd even goed menen of zelfs grensoverschrijdende voorstellen doen. Het is niet onze bedoeling om de app te demoniseren maar wel om jongeren attent te maken op de mogelijke risico’s zodat ze op een veilige manier Tik Tok kunnen gebruiken. Een goed gesprek, bijvoorbeeld met de ouders of een andere vertrouwenspersoon, kan daarbij wonderen doen.” Het bericht met alle tips, inclusief een handleiding om de privé instellingen aan te passen, staat intussen ook op de website van de politiezone Arro Ieper, op https://bit.ly/2tqsHvj.