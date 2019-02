Politie vraagt feestvierders 100-dagen respect tijdens stoet Christophe Maertens,Laurie Bailliu

28 februari 2019

17u24 0 Ieper In zowel Ieper en Poperinge worden morgen vrijdag de 100-dagen gevierd. De politie vraagt het nodige respect voor omstaanders tijdens de stoet.

In Ieper vertrekt de traditionele karrenstoet vanaf 6.30 uur naar de binnenstad via verschillende parcours en eindigt rond 9.30 uur. In Poperinge loopt de stoet tussen 15.30 uur en 17 uur. Tijdens de stoet is politiebegeleiding en -toezicht voorzien. Het is verboden om bommetjes, vuurwerk, bloem, scheerschuim of stiften te gebruiken. Ook het bezit van die goederen is verboden. De politie vraagt aan de deelnemers het nodige respect en aan de omstaanders het nodige begrip.