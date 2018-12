Politie treft onbekende man aan in Ieper en is op zoek naar tips LSI

29 december 2018

13u10 7 Ieper De politie van de zone Arro Ieper en het parket van West-Vlaanderen zijn op zoek naar de identiteit van een verwarde man die op vrijdag 21 december rond 22 uur bij fitnesscentrum Basic-Fit in de Paterstraat in Ieper aangetroffen werd. Hij kan zijn eigen naam of afkomst niet meer herinneren.

De Franstalige man is tussen 40 en 50 jaar oud, ongeveer 1,75 meter groot, normaal gebouwd, heeft bruin haar en voorhoofdskaalheid. Rechts op zijn onderrug heeft hij een langwerpig litteken (20-tal cm). Hij droeg een blauwe jeans, een rode pull en een beige vest en heeft een verzorgd voorkomen.

Wie deze man kent of iets meer over hem weet, aarzel dan niet om contact op te nemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.