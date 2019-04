Politie stelt met controleactie voorbeeld op Vismarkt Redactie

07 april 2019

18u05

Bron: LSI 0

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie van de zone Arro Ieper op de Vismarkt in Ieper met een twintigtal agenten een controle-actie gehouden. De actie kwam er nadat het de voorbije weken onrustig was in de uitgaansbuurt. Er vielen toen ook enkele vechtpartijen te noteren. Iets over middernacht controleerden de agenten alle aanwezige klanten van de cafés. Een drugshond voerde er ook een controle uit.

“Enkele aanwezigen werden opgepakt voor verhoor maar nadien opnieuw vrijgelaten”, aldus hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “Er konden enkele kleine hoeveelheden drugs gevonden worden. Maar de actie was vooral een waarschuwing voor buitenlandse werkkrachten die te veel drinken en dan amok komen maken. Voor de lokale jongeren en hun ouders was het een duidelijk signaal dat de politie wel degelijk aanwezig is om een veilig uitgaansklimaat te garanderen. De Vis- en Kiekenmarkt moet een plaats zijn om zich te amuseren.” Na de vechtpartijen van de voorbije weken kwamen er overlastpatrouilles. Glas op straat is sindsdien verboden. Het stadsbestuur en de café-uitbaters engageerden zich via een charter om een veilig uitgaansklimaat te garanderen. “Een goed initiatief”, vindt Christophe Dozie van De Vage Belofte. “Ik ben heel tevreden over de inspanningen van de stad en de politie de voorbije weken.”