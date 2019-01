Politie op zoek naar rechtmatige eigenaars gestolen werkmateriaal LSI

08 januari 2019

14u21

Bron: LSI 0 Ieper De politie van het Noord-Franse Roubaix heeft in een onderzoek naar diefstallen van werkmateriaal uit bestelwagens bij enkele huiszoekingen heel wat gestolen materiaal teruggevonden. Samen met de lokale recherche van de politiezone Arro Ieper worden nu de rechtmatige eigenaars gezocht.

In Frankrijk is de Police Nationale van Roubaix een rondtrekkende dadergroep op het spoor gekomen die zich onder meer bezig hield met diefstal van werkmateriaal uit bestelwagens. Een fenomeen dat niet alleen in Noord-Frankrijk maar ook in Vlaanderen al maanden de kop op steekt. Bij huiszoekingen kon ondertussen heel wat materiaal zoals boren, zaag- en slijpmachines, gereedschapskoffers,… van merken zoals Stihl, Makita, Bosch, Black & Decker teruggevonden worden. Of er ook arrestaties of aanhoudingen zijn gebeurd, is onduidelijk. Het onderzoek loopt nog verder. “Met de politiediensten in Roubaix heeft de lokale recherche van de politiezone Arro Ieper regelmatig grensoverschrijdend overleg”, klinkt het bij Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. “Tijdens het onderzoek in Frankrijk werd al snel duidelijk dat de daders ook in ons land hebben toegeslagen. Vandaar onze oproep om in heel Vlaanderen slachtoffers van inbraken in bestelwagens te identificeren. Wie zijn materiaal formeel herkent, maakt via de Procureur des Konings van Ieper kans om het uit Frankrijk te recupereren.”

Foto’s van het gestolen werkmateriaal is terug te vinden op de website www.arroieper.be via een item in de kijker of https://bit.ly/2H00h4J . “Gelabeld en geregistreerd materiaal kan sneller en gemakkelijker aan een eigenaar gekoppeld worden”, besluit Glenn Verdru nog met een tip.