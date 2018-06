Politie houdt je huis gratis in het oog als je op vakantie bent 19 juni 2018

Ieperlingen die op vakantie vertrekken kunnen de politie vragen om hun woning in de gaten te houden. "Als je op reis vertrekt, maak je daarover beter geen meldingen op sociale media", aldus de Ieperse preventieambtenaar. "Wil je graag foto's delen met je vrienden, doe dat wanneer je weer thuis bent. Zo zijn inbrekers niet op de hoogte van je afwezigheid." Wie wil dat de politie een oogje in het zeil houdt, kan gebruik maken van gratis vakantietoezicht van de politie. "Jouw woning wordt dan, in functie van het aantal aanvragen en de beschikbaarheid van het personeel, opgenomen in het patrouilletoezicht." Een aanvraag gebeurt via www.arroieper.be. "Let wel, vakantietoezicht moet minimaal zeven dagen en maximaal drie maanden op voorhand worden aangevraagd", klinkt het nog. (CMW)