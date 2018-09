Poetsvrouw ontkent gelddiefstal 04 september 2018

Een poetsvrouw staat voor de rechter in Ieper omdat ze een diefstal pleegde bij een koppel. De beklaagde ontkent de feiten en zegt dat de slachtoffers het geld zelf in haar wagen hebben gelegd.





Het koppel had blijkbaar al langer vermoedens dat de poetsvrouw geld meenam waarop ze geen recht op had. Het paar kreeg de raad om het serienummer van biljetten op te schrijven. Op een bepaald moment was er inderdaad weer geld verdwenen. Het briefje van 50 euro werd teruggevonden in de wagen van de beklaagde.





P.V. zegt dat ze geen geld stal, meer nog, ze beweert dat het koppel het geld zelf in haar wagen legde. Ze zouden dat hebben gedaan om haar kwijt te raken. De twee zouden immers hun oude poetsvrouw terug hebben gewild.





Haar raadsman, die de vrijspraak vraagt wegens twijfel, zegt dat zijn cliënte dat briefje, indien het gestolen zou zijn, toch niet zomaar open en bloot in haar wagen zou leggen. Vonnis op 1 oktober.