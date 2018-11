Platina voor Jean en Mariette 27 november 2018

Jean Roose (91) en Mariette Decroix (90) hebben zopas hun briljanten huwelijk gevierd. Jean is geboren in het Franse Fontenay Le Comte, Mariette in Wervik. Ze huwden op 20 november 1948 in Ieper.





Ze kregen twee kinderen en ondertussen is de familie uitgebreid met drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





(EFW)