Platina voor Edgard en Maria Eric Flamand

23 december 2018

13u50 0

Edgard Decrock en Maria Menu hebben zondagmorgen hun platina huwelijk gevierd.Edgard werd geboren te Ieper op 21 juli 1925,hij huwde met Maria ,die geboren werd te Zillebeke op 9 december 1929.Ze huwden te Ieper op 23 december 1948.Beroepshalve was Edgard groothandelaar in bereide vleeswaren,Maria stond hem bij in de zaal en zorgde ook voor de opvoeding van hun dochter Nina.Nina en haar man Erwin zorgden ervoor dat de familie uitbreidde met drie kleinkinderen; Ely, Ivo en Lily,ondertussen zijn er al twee achterkleinkinderen Estée en Sepp.Ze werden ook door het Iepers stadsbestuur in de bloemetjes gezet.