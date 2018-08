Platina jubileum voor Gerard en Julia 07 augustus 2018

Gerard Vandemaele en Julia Serryn hebben onlangs hun platina huwelijksverjaardag gevierd. Ze huwden op 24 juli 1948 in Woesten. Gerard werd geboren op 6 augustus 1929 in Vlamertinge en werkte vroeger bij de firma Petillioen in Ieper. Julia werd geboren in Woesten op 29 september 1926 en was huisvrouw. Het koppel kreeg één zoon, maar die verongelukte in de jaren zeventig, samen met zijn echtgenote en hun zoontje, een zwarte bladzijde in het leven van het koppel.





(EFW)