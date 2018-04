Platina huwelijk voor Noël en Odette 18 april 2018

Noël Vandenbussche en Odette Libbrecht uit de Vleeshouwersstraat in Ieper hebben hun platina huwelijksverjaardag gevierd. Noël werd op 12 januari 1926 geboren in Sint-Eloois-Vijve.





Hij huwde met Odette Libbrecht, die uit Waregem komt en er werd geboren op 8 augustus 1931. Noël was onder andere werkzaam als mijnwerker.





Ze kregen één dochter en ondertussen zijn er ook al twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Enkele jaren geleden verhuisden ze naar Ieper om zo dichter bij hun dochter te kunnen wonen en te genieten van een rustige oude dag.





