Platina bruiloft voor Raymond en Marie Andrée 30 mei 2018

Raymond Biebuyck, geboren te Ieper en 96 jaar, en Marie Andrée Lantonnois van Rode, geboren in Eernegem en 92 jaar, hebben hun platina huwelijksverjaardag gevierd. Ze huwden op 18 mei 1948 in Eernegem. Raymond was beroepshalve rechter, terwijl zijn echtgenote het huishouden deed. Ze wonen nog altijd in Ieper. Het koppel kreeg zes kinderen. Ondertussen zijn er ook achttien kleinkinderen en achtentwintig achterkleinkinderen. De hele familie was present op het feest. Ook vanwege het stadsbestuur waren er felicitaties voorzien.





(EFW)