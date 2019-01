Plaatselijke verkeershinder in Vooruitgangstraat door werken Christophe Maertens

10 januari 2019

17u43 0

In de Vooruitgangstraat in Ieper zijn momenteel nutswerken bezig. Daardoor is er plaatselijk verkeershinder. “De straat, die de Esplanade met de Tempelstraat verbindt, is vanaf volgende week voor een aantal dagen tijdelijk afgesloten. Omrijden kan via de Stationsstraat naar het centrum en je kunt het centrum verlaten via de De Stuerstraat”, klinkt het bij het stadsbestuur.