Pizzazaak gesloten bij controle Christophe Maertens

18 januari 2019

16u05 0 Ieper In de Diksmuidestraat in Ieper werd gisteren een pizzazaak gesloten na een controle. Er werden zwartwerkers betrapt en de zaak stond niet geregistreerd in de Kruispuntbank.

De politie van de zone Arro Ieper en verschillende controlediensten van de sociale inspectie hielden donderdagavond rond 21 uur een controle in pizzazaak Yolo in Diksmuidestraat in Ieper. In de horecazaak betrapten de inspecteurs twee zwartwerkers. Bij een eerdere controle van dezelfde zaak werden al eens vier zwartwerkers aangetroffen en werd er illegale tewerkstelling vastgesteld. De zaak stond niet geregistreerd in de Kruispuntdatabank. Daarom werd de pizzazaak verzegeld. De actie kadert in een standaardcontrole van de sociale inspectie, waarbij gisteren vooral nachtwinkels, carwashes en dus ook pizzazaken gecontroleerd werden.