Pieter Roets (38) nieuwe directeur VTI

Kersvers directeur Pieter Roets.

Pieter Roets (38) uit Krombeke wordt de nieuwe directeur van het VTI in Ieper. De man volgt Pedro Ligneel op, die begin september zijn vertrek had aangekondigd. Roets, die na de krokusvakantie zijn taak zal opnemen, is van opleiding industrieel ingenieur chemie. Hij is momenteel nog adjunct-directeur in het Lyceum in Ieper. De kersverse directeur heeft naast zijn professionele activiteiten een passie voor muziek. hij speelde onder meer mee in de musicals 'Peter Pan' en 'Belle en het beest'. (CMW)