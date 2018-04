Picknick tussen beelden 11 april 2018

In dé Academie aan de Capucienenstraat in Ieper vindt op zaterdag 5 mei tussen 11 en 13 uur een leuke picknick plaats. De picknickers kunnen van de gelegenheid gebruik maken om een beeldenexpo van de Capucienenkunstenaars te bekijken.





De picknick die wordt aangeboden, bestaat uit broodjes, beleg, fruit, groenten en taart. Schrijf snel in via 056/239460 of academie@ieper.be of via de leerkrachten van de afdeling Capucienenstraat. Volwassenen betalen 5 euro, kinderen 3 euro. (CMW)