Picanol zoekt 100 werkkrachten WEEFGETOUWENPRODUCENT INVESTEERT 25 MILJOEN IN HOOFDZETEL CHRISTOPHE MAERTENS

19 maart 2018

02u41 0 Ieper De Picanol Group is momenteel op zoek naar 100 extra werknemers voor de hoofdzetel in Ieper. Het gaat onder meer om CNC-bedienden, buitenmonteurs en ingenieurs, maar ook op de afdeling Sales & Services worden er nieuwe krachten gezocht. "Onze investeringen in technologie en innovatie werpen hun vruchten af", aldus het bedrijf.

Het gaat goed met Picanol. Zo werd er vorig jaar een omzet gerealiseerd van 688,93 miljoen euro, wat acht procent meer is dan het recordjaar 2016. Volgens het bedrijf kende de divisie Weaving Machines opnieuw een recordjaar. De activiteiten van de Picanol Group zorgden in 2017 voor een nettowinst van 91,64 miljoen euro, in vergelijking met de 88,38 euro van vorig jaar. Ook blijkt het orderboek voor de eerste zes maanden van 2018 goed gevuld. De Picanol Group verwacht voor de eerste helft van 2018 een omzet in lijn met die van de eerste jaarhelft van 2017, maar houdt wel rekening met een negatieve impact van stijgende grondstofprijzen. Een gevolg van dit alles is dat het bedrijf momenteel niet minder dan 100 openstaande vacatures telt. "We zoeken arbeiders voor in de montage, zoals CNC-bedieners, maar ook ingenieurs en verschillende functies in IT en Sales & Services", aldus woordvoerder Frederic Dryhoel. "We hebben de laatste jaren wel al heel wat mensen aangeworven, maar toch blijven we constant nieuwe krachten zoeken. Picanol is in de wereld dan ook de grootste speler op het vlak van weefmachines. Als we die positie willen behouden en nog versterken, dan moet je wel mensen blijven aanwerven."





Scholen uit Duitsland

Het Ieperse bedrijf deed de laatste tijd al heel veel inspanningen om de juiste werknemers te vinden. "We organiseren veel bedrijfsbezoeken en we gaan naar scholen en universiteiten. Tevens zijn we zeer actief op sociale media. We doen al die inspanningen om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat we een aantrekkelijke werkgever zijn. In Ieper ontvangen we zelfs scholen uit Frankrijk en Duitsland. Studenten uit de regio komen bij ons ook 'werkplekleren'. De jongeren krijgen daarbij via school al eens de kans om hier bij ons te komen werken."





'Ambassadeur'

"Een van de meest interessante vacatures is die van buitenmonteur. Die mensen krijgen een training en worden er dan op uitgestuurd, als een soort Picanolambassadeur. Wij verkopen weefmachines in meer dan 100 landen. Die machines moeten altijd geïnstalleerd en opgestart worden. Dat is een heel belangrijke taak die onze buitenmonteurs doen."





Picanol denkt dat in de toekomst de werkgelegenheid in het bedrijf nog zal groeien. "We hebben een heel grote crisis gehad in 2008-09 door de algemene economische recessie. Sindsdien hebben we de keuze gemaakt voor innovatie en technologie. Zelfs in de crisisjaren zijn we volop blijven investeren in nieuwe machines en de afgelopen jaren hebben we daar de vruchten van geplukt. Op lange termijn blijven we positief. We verwachten wereldwijd dat er een 500 miljoen mensen vanuit armoede naar de middenklasse gaan evolueren. En mensen uit de middenklasse gebruiken altijd meer textiel." Daarnaast wordt de verankering met Ieper niet in twijfel getrokken. "Puur naar weefmachines toe heeft België geen groot belang, want 90 procent van onze machines worden buiten Europa verkocht. Maar de verankering in Ieper is voor ons heel belangrijk. We zijn hier groot geworden en we gaan hier ook blijven. Daarom ook investeren we 25 miljoen euro in Ieper, in nieuwe machines, robots en in mensen." Solliciteren kan via www.picanolgroup.com of via sociale media.