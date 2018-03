Picanol laat VTI-leerlingen kennis maken met werkvloer 10 maart 2018

02u55 0 Ieper De leerlingen van het vierde jaar Mechanica van het Ieperse VTI waren gisteren voor een laatste keer aan de slag in het bedrijf Picanol in het kader van 'werkplekleren'.

"Het idee achter het project is om de leerlingen al op jonge leeftijd meer te betrekken in het bedrijfsleven", aldus praktijkleraar Reinout Deryckere. "En hier bij Picanol konden ze gedurende een aantal vrijdagen een stage doen. Wij zien in de theorielessen heel veel zaken die we op school niet in de praktijk kunnen omzetten. Hier kan dat dan wel, wat een groot voordeel is."





Het project komt tegemoet aan de vraag van minister Hilde Crevits (CD&V) om de leerlingen vanaf volgend jaar een 'snuffelstage' te laten doen in bedrijven.





"Het is zeker niet de eerste keer dat er scholieren bij ons een handje komen toesteken, maar het is wel voor het eerst dat het jongens van het 4de jaar zijn", aldus meestergast Steve Volcke. "Ze kregen eerst een introductiedag en het is de bedoeling dat elke leerling meedraait op zes verschillende werkposten."





Henry Roose (15) uit Wijtschate was een van de studenten. "Het is eens iets anders en je leert veel bij", weet de jongeman. "Er is ook een goed contact met de werknemers van het bedrijf. Je wordt echt aanvaard. Ik zou hier later misschien wel willen werken."





Voor het bedrijf Picanol is dat uiteindelijk een beetje de bedoeling. "Met dergelijke initiatieven hopen we dat er enkele van die jongens bij ons komen werken, want het blijft een probleem om technisch geschoolde mensen te vinden."





(CMW)