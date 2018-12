Peter De Groote kijkt terug op een bewogen jaar: "Nu het CD&V-schip verlaten, zou al te makkelijk zijn" Christophe Maertens

27 december 2018

07u49 1

2018 loopt op zijn einde. Tijd om nog eens terug te kijken op gebeurtenissen en verhalen die de afgelopen maanden het regionieuws kleurden. Onze reporters gingen opnieuw praten met dezelfde mensen van toen voor wie 2018 een jaar was om nooit te vergeten. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start en elkaar steunen. U leest het de komende dagen in uw Regiokrant. Chocolatier Peter De Groote (48) heeft er een bewogen jaar op zitten. Hij was een van de opmerkelijkste namen op de lijst van CD&V voor de verkiezingen en had gehoopt op een schepenpostje. Hij was zelfs gestopt als voorzitter van het Centrummanagement, maar zijn politieke ambities draaiden op niets uit. Ondertussen broedt hij al op nieuwe plannen.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN