Petanque in wijk Zaalhof 02 augustus 2018

02u29 0

In de wijk Zaalhof/Sint-Pieterwijk vinden in de zomermaanden verschillende activiteiten plaats. Dat meldt de website van de stad. "Deze activiteiten kwamen tot stand in samenwerking met de buurtbewoners en verschillende partners", klinkt het. "Hiermee wordt getracht de mensen samen te brengen door middel van laagdrempelige bewegingsactiviteiten. Kom gerust af op één van onze activiteiten en misschien ontstaan hier nieuwe initiatieven uit." Wanneer ka je er terecht? Morgen vrijdag 3 augustus, vrijdag 17 augustus en 31 augustus, telkens tussen 15 en 16 uur. Plaats van het gebeuren: Zaalhof in Ieper. Meer info via de Ieperse sportdienst op 057/239409 of sportdienst@ieper.be (CMW)