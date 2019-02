Patron van Steenbakkerijen van Ploegsteert overleden: Joseph De Bruyn (93) was grote naam in de bouwsector Erik De Block

23 februari 2019

22u35 4 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Joseph De Bruyn op 93-jarige leeftijd overleden. De gewezen afgevaardigd bestuurder van de Steenbakkerijen van Ploegsteert was een van de grootste industriëlen van de regio. Hij woonde in Ieper en was de echtgenoot van Anne-Marie Vandenberghe. De familie De Bruyn staat in de lijst van de 500 rijkste Belgen.

‘Hij was de grote bezieler van de Steenbakkerijen van Ploegsteert, die hij uitbouwde tot een solide en moderne producent van bouwmaterialen’, aldus de firma in een reactie. ‘Onder zijn impuls werden Thermobloc en Stalton begrippen in de Belgische bouwwereld. Hij stond eveneens aan de wieg van Ceratec. Als sociaalvoelend ondernemer stelde hij altijd het welzijn van zijn medewerkers op de eerste plaats. Wij zullen hem herinneren als een gedreven man met een warme persoonlijkheid.’

Zijn vader Rémi De Bruyn was de stichter van de Steenbakkerijen van Ploegsteert. Na zijn overlijden nam Joseph in januari 1964 het roer over en startte met de mechanisering en later automatisering van het bedrijf. Op zijn fiets toerde hij rond van de burelen naar de werkplaatsen.

Diversifiëring in de jaren 80

Begin jaren 80 braken er moeilijke tijden aan, het was crisis in de bouwsector. Twee productie-eenheden werden stilgelegd en de productie op de andere eenheden draaide op een laag pitje. Het bedrijf moest diversifiëren, en dat lukte ook. Een deel van het personeel schoolde zich om tot mecanicien of elektricien en de bestaande onderhoudsafdeling breidde uit, waardoor het bedrijf ook voor derden kon werken. In 1982 kwam Philippe De Bruyn, zoon van Joseph, aan het hoofd van deze nieuwe afdeling. Onder zijn impuls werd de afdeling ‘machinebouw’ in 1986 ook een zelfstandige eenheid. De firma Ceratec was een feit.

Ceratec groeide uit tot een gespecialiseerd technologie- en engineeringbedrijf. Aanvankelijk werkte Ceratec nieuwe technologieën uit om de productie van bakstenen te versnellen en te automatiseren. Al snel werd die know-how aangewend voor andere toepassingen. Bakstenen blijven een belangrijk deel van de business, maar Ceratec legt zich intussen ook toe op elektrische kasten en domotica voor industriële klanten.

Discreet

Joseph De Bruyn was een discreet en eenvoudig man. Hij hield er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. In zijn jonge jaren studeerde hij af als burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Hij was de vader van drie kinderen: Veronique, Philippe en Isabelle. Er zijn daarnaast acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. De dagdagelijkse leiding van de Steenbakkerijen van Ploegsteert en Ceratec is in handen van Philippe De Bruyn en zijn zoon Louis, ondertussen dus al de vierde generatie in het familiebedrijf. Joseph De Bruyn was lid van de Lions Club Ieper-Poperinge.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 28 februari om 11 uur in de Sint-Maarten en Sint-Niklaaskathedraal te Ieper.