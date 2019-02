Pastoor Mathias Parret geeft zijn zegen aan de fietsers Christophe Maertens

19 februari 2019

09u33 0 Ieper Net als de voorbije jaren organiseert de Ieperse fietsclub Molteni’s een fietswijding voor een veilig en sportief jaar. De wijding vindt volgende zondag 24 februari plaats.

“Jammer genoeg schuilt een ongeval dikwijls in een klein hoekje en wordt er stilletjes gehoopt dat de patroonheilige St-Christoffel ons met deze wijding gunstig gezind wordt”, zegt Gaëtan Dumoulin, secretaris bij de Molteni’s. “Met wederzijds respect van en voor iedere weggebruiker moet het mogelijk zijn om een gezond en veilig wielerjaar te beleven.” Nu zondag rond 11.30 uur laten de fietsers zich wijden door priester Parret aan het clublokaal De Oude Veemarkt in Ieper. “Om het groepsgevoel te versterken, rijden we eerst een rit. We doen dat gezamenlijk met de dames van Fringstoe en de Faema’s en de heren van de Molteni’s en Koeketoe. De gezamenlijke rit start om 9 uur en bij terugkomst neemt priester Mathias Parret het woord en deelt hij zijn zegen uit.”