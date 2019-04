Passietocht kiest voor vernieuwing en verjonging Christophe Maertens

15 april 2019

11u02 0 Ieper Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, trekt voor de achtste keer de Passietocht door Ieper. De organisatoren kiezen voor een vernieuwd parcours. Aan het evenement werken de verschillende christelijke kerken uit Ieper mee. “En de rol van Jezus wordt alweer vertolkt door een vrouw.”

Elk jaar op Goede Vrijdag organiseert de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede – Ieper de Passietocht op de Ieperse Vestingen. “Tijdens deze tocht worden het lijden en sterven van Jezus herdacht aan de hand van enkele Bijbels geïnspireerde toneelscènes, afgewisseld met andere teksten en liederen”, aldus Hans Debel, coördinator van de Passietocht. De Passietocht is dit jaar aan zijn achtste editie toe. “Nadat vorig jaar moest worden overgeschakeld op het regenprogramma, hopen we dit jaar opnieuw een volwaardige editie te kunnen neerzetten.”

De werkgroep achter het evenement streeft telkens bewust voor vernieuwing. “Geen twee edities zijn dezelfde”, zegt de coördinator. “De opvallendste vernieuwing dit jaar is de verandering van het traject: de tocht start en eindigt in de St. Jacobskerk. Ook inhoudelijk zijn er verschillende vernieuwingen die de aanwezigen vanaf het begin zullen verrassen. Aan het einde zal het geheel nieuwe logo bekend gemaakt worden.”

De Passietocht vormt één van de hoogtepunten van de werking van de Pastorale Eenheid. Vrijwilligers verbonden aan de verschillende kerken van Groot-Ieper werken maandenlang aan de voorbereiding ervan. Door de jaren heen is de Passietocht een steeds groter gebeuren geworden. “In totaal is een vijftigtal medewerkers betrokken bij de tocht”, aldus Hans Debel. “Ze staan in voor de creatieve uitwerking, de technische en logistieke ondersteuning en de sfeervolle muzikale omkadering. De meeste medewerkers zijn afkomstig uit één van de veertien kerkgemeenschappen van de Pastorale Eenheid. Sinds juni vorig jaar behoren daar de vroegere parochies Brielen, Elverdinge, Zuidschote en Boezinge toe, die voor het eerst aansluiten bij de Passietocht.”

Volgens de organisatoren wordt de groep van medewerkers jaar na jaar diverser. “De verschillende generaties, jong en oud, werken er samen. Zo is er een voltallig gezin uit Zillebeke dat meewerkt: moeder en dochter als speler, vader als logistiek medewerker en de andere dochter als lector. De jongste speler van deze editie is 10 jaar oud: het gaat om de dochter van de regisseur, die nu al staat te popelen om aan de Passietocht te mogen meewerken. Daarnaast spelen ook verschillende vormelingen uit de Pastorale Eenheid een rol”, zegt Debel. “Eén van de meest in het oog springende bijzonderheden van de Ieperse Passietocht is dat de hoofdrol er eens te meer wordt vertolkt door een vrouw. Dit jaar kruipt Mieke Vanheule voor de vijfde keer in de huid van Jezus. De reacties van de deelnemers hierop zijn telkens positief.”

Een andere bijzonderheid is het ‘oecumenische karakter’ van de Passietocht: de verschillende christelijke kerken uit Ieper werken eraan mee. “Vanaf het begin was de tocht een samenwerking van katholieken, protestanten en anglicanen, die al sinds de jaren tachtig de gewoonte hadden op Goede Vrijdag een gezamenlijk initiatief te ondernemen”, klinkt het. “Vorig jaar sloot de evangelische kerk zich bij de Passietocht aan. Elk van de vier kerken wordt vertegenwoordigd door een voorganger. Nieuw in het gezelschap is de protestantse voorganger, proponent Eleonora Hof. Zij is pas enkele maanden in Ieper en wordt in september aangesteld als dominee van de protestantse kerk. De Passietocht wordt één van haar eerste publieke optredens.”

De Passietocht vindt plaats op vrijdag 19 april en staat open voor iedereen. De tocht start om 20 u in de St. Jacobskerk aan het Gezelleplein en eindigt ongeveer twee uur later in dezelfde kerk. Deelname is gratis.