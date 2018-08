Passendaalse kerkstoelen bij In Flanders Fields Museum 23 augustus 2018

In het In Flanders Fields Museum (IFFM) kan je vanaf morgen tot en met 9 november het kunstwerk 'assembly' bezichtigen. Het is een werk van de Britse kunstenares Val Carman.





De installatie bestaat uit vijf kerkstoelen uit de kerk van Passendale en een lijst met namen van gesneuvelden tijdens WOI. De installatie reisde eerder al door het Verenigd Koningrijk en Ierland en deed daar in totaal 23 locaties aan. In het slotweekend van de herdenking van WOI beleeft 'assembly' zijn hoogtepunt met het kunstproject 'memorial chairs'. Uit meer dan 120 landen waar oorlogsslachtoffers vandaan kwamen, zal een stoel de reis naar Ieper maken.





De Britse kunstenares toont in het IFFM nog een tweede installatie: 'regret'. Het is een stille, poëtische ruimte met lege stoelen als symbool voor het verdriet van mensen die familieleden verloren tijdens de Groote Oorlog . Maar ook vandaag is er al iets te zien in het IFFM. Om 19.30 uur is er in het museumcafé een vernissage. (CMW)