Pas uitbater van brasserie De Trompet, en al meteen brandende friteuse geblust 19 januari 2018

02u48 0 Ieper Dankzij zijn alerte reactie heeft de nieuwe uitbater van brasserie De Trompet op de Grote Markt in Ieper gisterennamiddag een mogelijk zware brand vermeden. Sam Van Weeghaege-Meeuws (26) kon met een snelblusser en een deken het vuur aan een friteuse zelf blussen.

Iets over twee uur ontstond in de keuken plots brand aan de friteuse. "Ik schrok wel even, maar bleef toch kalm genoeg om te reageren", vertelt Sam. "Ik kon verhinderen dat het vuur in de dampkap sloeg en de brand zich verder verspreidde. Ik werkte vroeger in restaurant Den Anker en ook daar kwam dat al eens voor. Ik was dus al wat getraind. Veiligheidshalve belde ik toch de brandweer." Met een warmtecamera speurden de brandweerlieden rond of het vuur zich inderdaad niet verder had verspreid. Dat bleek niet het geval. "Er is al een nieuwe friteuse besteld en op komst", vervolgt Sam. "De schade is beperkt en ook vanavond (gisteravond, red.) zal ik de deuren kunnen openen. Gelukkig maar. Ik sta nog maar sinds 1 januari aan het roer. Schade of een sluiting kon ik missen als kiespijn. Vorige zomer was er nog een hevige brand bij een collega van restaurant Cyper op de Grote Markt. De zaak heropende nog altijd niet. Zo zie je maar wat voor ellende een brand kan veroorzaken." (LSI)