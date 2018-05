Pas open en alweer dicht door werken STOFHINDER MAAKT GEZELLIG TAFELEN IN EETHUIS CROQ'ODIEL ONMOGELIJK CHRISTOPHE MAERTENS

23 mei 2018

02u42 0 Ieper Het eethuis Croq'Odiel, dat onlangs in plaats kwam van restaurant Souvenir in Ieper, is tijdelijk gesloten. De reden daarvoor is het vele stof van de wegenwerken. "Dat maakt het werken met verse producten onmogelijk."

Zes weken geleden opende in de Surmont de Volsbergestraat het restaurant Croq'odiel, een kindvriendelijk restaurant met croque monsieurs en slaatjes. Het eethuis kwam in de plaats van het restaurant Souvenir, dat naar Gent verhuisde. In de straat zijn er momenteel werken bezig en die gooien nu roet in het eten. In de straat zijn in april de rioleringswerken van start gegaan. Daarbij is de rijweg volledig onderbroken en dus niet meer toegankelijk voor het verkeer.





"We hebben een leuke opstart gemaakt, maar de wegenwerken in de straat creëren zoveel stof dat het moeilijk wordt voor klanten om ons te bereiken. We kunnen hen ook geen plaatsje op het terras meer aanbieden", aldus zaakvoerster Joke Michiel, die samen met maître Sarah Gevaert de zaak uitbaat.





"We kunnen soms niet meer door het venster kijken als er een stofwolk voorbijraast. Het stof kruipt tussen alle spleten en komt zo binnen in het restaurant. Dat maakt het werken met verse producten onmogelijk. Er bestaat een systeem dat met water het stof neerslaat in de straat. Maar het is wellicht te duur voor de aannemer om dat te installeren voor een handelszaak. Bovendien moeten de bezoekers ook door het stof als ze naar hier komen gewandeld, nadat ze wat verder hun wagen hebben geparkeerd. De meest realistische keuze was dus sluiten."





De zaak zal dicht blijven tot op het einde van de werkzaamheden. "De werkers doen hun best en als alles goed gaat dan zijn we er rond het bouwverlof van verlost. Normaal willen we rond 16 augustus de deuren weer openen."





Joke Michiel weet dat er voor dergelijke overmacht bij de overheid een hinderpremie kan worden aangevraagd. Meer info daarover is te vinden op de website van de stad.





Hinderpremie

"Sinds 1 juli 2017 zijn de rentetoelage bij hinder door openbare werken en de inkomstencompensatie vervangen door de nieuwe, eengemaakte hinderpremie. De premie is van toepassing op alle werkzaamheden die gestart zijn sinds 1 juli 2017." Wel moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet er sprake zijn van een verstoorde bereikbaarheid.





Ondertussen is de verhuis van het restaurant Souvenir naar Oost-Vlaanderen goed verteerd.





"Het loopt goed in Gent", klinkt het. "Gent is natuurlijk wel een grotere stad dan Ieper en daarom is het nog altijd fijn dat we hier de rust terugvinden. We blijven aan onze westhoek verknocht." Joke en haar man, de IJslandse chef Vihjalmur Sigurdarson, blijven in Ieper wonen. De chef blijft wel aan het kookfornuis van Souvenir staan.