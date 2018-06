Pas aangekomen en al heisa ZONNEBEEKS N-VA-SCHEPEN BEGINT CAMPAGNE IN IEPER CHRISTOPHE MAERTENS

22 juni 2018

03u07 0 Ieper Zonnebeeks N-VA-schepen Michiel Descheemaeker, die naar Ieper verhuist en daar op de lijst komt, heeft in Ieper al verkiezingsborden geplaatst, tegen een akkoord in. Sp.a en CD&V kunnen er niet om lachen. N-VA belooft de borden te verwijderen.

Een opvallende naam op de N-VA-lijst in Ieper is die van advocaat Michiel Descheemaeker, momenteel N-VA-schepen in Zonnebeke. De man verhuist naar de Kattenstad en wil daar zijn politieke loopbaan verderzetten. In Zonnebeke werd Descheemaeker door meerdere leden van het gemeentebestuur 'een 'moeilijke mens' genoemd. "Die man doet zijn twijfelachtige reputatie van dwarsligger dus meteen alle eer aan", aldus Philip Bolle, fractieleider voor sp.a in Ieper.





Pas vanaf 8 september

"Door verkiezingsborden te plaatsen negeert hij de afspraken die door alle fractieleiders van alle politieke partijen van Ieper werden gemaakt. Verkiezingsborden, zowel op gemeentelijke als private grond, mogen maar vanaf 8 september. Dat een politicus hengelt om wat aandacht is geen nieuw gegeven en dat nieuwelingen hengelen om extra aandacht is eveneens te begrijpen. Maar er is nog zoiets als een fatsoenlijke afspraak naleven." Philip Bolle haalt hard uit naar N-VA Ieper. "Is lijsttrekker Eva Ryde de controle over haar partijgenoot al kwijt? Waar ligt de autoriteit van gemeenteraadsvoorzitter Jan Vercammen? Dit is een volgende episode in het negeren van afspraken." Bolle zegt dat sp.a niet van plan is het 'gentlemen's agreement' rond verkiezingsborden te doorbreken. "Voor ons is een woord nog altijd een woord. Ook vanuit de oppositie."





Niet collegiaal

Katrien Desomer, kandidaat-burgemeester voor CD&V, vindt Descheemaekers demarche allerminst collegiaal. "Wij hebben het enkele dagen geleden al gemeld aan N-VA", klinkt het. "Maar de borden zijn nog niet verdwenen, want er staat er eentje in mijn buurt. Ik hoop dat ze alsnog worden verwijderd, want het is tegen de afspraken. Maar ik zal er ook niet wakker van liggen."





Uitschuiver

Iepers N-VA-voorzitter Bernard Van Isacker zegt dat het niet had mogen gebeuren. "We zullen alle borden verwijderen of overplakken. Michiel wist niets van de afspraak, hij is dan ook nieuw in onze stad. Het is een uitschuiver, maar we zijn wel degelijk van plan ons aan de afspraken te houden. Ook willen we een propere campagne voeren. Wat Philip Bolle zegt over onze partij, is voor zijn rekening."





Michiel Descheemaeker is voorlopig nog geen inwoner van Ieper. "Dat moet volgende maand in orde komen, maar de afspraak was dat ik zolang mogelijk in Zonnebeke actief blijf", zegt hij zelf.